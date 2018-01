Berlin Zum ersten Mal seit Herbst 2016 hat RTL-Quizmaster Günther Jauch einem Kandidaten seiner Show "Wer wird Millionär?" die Eine-Million-Euro-Frage gestellt. Kandidat Philipp Unger musste lösen: "Wovon wird jährlich - gemessen am Gewicht - am meisten produziert? A) Stahl B) Zement C) Plastik D) Papier". Der Münchner stieg aus und nahm die bereits sicheren 500 000 Euro mit nach Hause. Richtig wäre Antwort B) gewesen.

