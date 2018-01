Laubenbesitzer rammt Einbrecher vom Rad und verprügelt ihn

Die Polizei warnt davor, sich selbst in Gefahr zu bringen und auf eigene Faust zu handeln. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einem Einbruchsalarm in seine Gartenlaube hat ein Bremer das Recht kurzerhand in eigene Hand genommen und einen fliehenden Täter mit dem Auto vom Fahrrad gerammt. Obwohl er alkoholisiert war, sei der 60-Jährige sofort zur Laube gebraust, als der Einbruchsalarm in der Nacht zum Mittwoch auf seinem Handy einging, teilte die Polizei mit. Vor Ort stieß er zunächst auf einen 22-Jährigen, der offensichtlich Schmiere stand und mit dem Rad fliehen wollte.

Der 60-Jährige verfolgte ihn und fuhr ihn um. Dann stieg er aus und schlug auf den Mann ein. Als er zur Laube fuhr, um den zweiten Täter zu stellen, wartete dort bereits die alarmierte Polizei. Diese nahm sowohl den Einbrecher als auch den Laubenbesitzer vorläufig fest. Der zweite Täter konnte zunächst entkommen.

Die Polizei warnte nach dem Vorfall davor, sich selber in Gefahr zu bringen und auf eigene Faust zu handeln. Besser sei es, sich Fluchtrichtung und Tätermerkmale zu merken. dpa