Video: Skifahrer in Österreich aus Sessellift gerettet

Mehr als 150 Menschen sind am Montag mit Hubschraubern aus einem Sessellift in Österreich gerettet worden. Sie hatten am Kreischberg in der Steiermark festgesessen, nachdem der Lift stehengeblieben war. Wie der ORF berichtete, war der Rosenkranz-Sessellift am Kreischberg gegen 14.30 Uhr...