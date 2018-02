Raser (18) mit 200 km/h in 80er-Zone erwischt - 680 Euro Bußgeld

Die Polizei in Berlin hat auf der A113 einen 18-jährigen Fahranfänger beim Rasen erwischt. Der junge Mann sei am Samstagabend mit 197 Stundenkilometern in einem Porsche Carrera Cabrio auf dem Zubringer Schönefeld unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die erlaubte...