40 Menschen sterben bei Busunglück in Peru

Camaná Bei einem Busunglück im Süden Perus sind am Mittwoch laut Medienberichten 40 Menschen gestorben. Ein Linienbus war von der Küstenstraße Panamericana nahe der Stadt Camaná rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt. In dem südamerikanischen Land kommt es häufig zu schweren Unfällen wegen des schlechten...