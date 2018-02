Parkland: Schüler kehren an den Ort der Todesschüsse zurück

Eine erschütternde Stunde im Weißen Haus. US-Präsident Trump lädt eine Woche nach der Tat überlebende Schüler ins Weiße Haus. Einig ist man sich, dass Massaker an Schulen sich nie wiederholen dürfen. Uneinig aber darüber, wie diese zu verhindern sind.

Schüler bei einer Solidaritätskundgebung vor dem Weißen Haus in Washington. Die jugendlichen Anti-Waffen-Aktivisten erhalten prominente Unterstützung. Stars wie George Clooney, Steven Spielberg oder Oprah Winfrey kündigten stattliche Spenden für die geplante Großdemonstration "Marsch für unsere Leben" an.

Dass sich Tränen, Trauer und Wut so rasch auch in konkrete Aktionen umformen und artikulieren, hat mit dem Ausmaß der Tat zu tun, mit der Macht sozialer Netzwerke und mit Menschen wie Emma Gonzalez. Sie ist 18 Jahre alt und Überlebende des Massakers.

Gedenkkreuze für die Opfer. Nach dem Massaker in Florida wenden sich Schüler wütend gegen die laschen Waffengesetze in den USA.

Was nach der Bluttat in den USA einsetzt, kann als trauriges Muster der Wiederholung beschrieben werden. Einer Welle des Entsetzens und guten Wünschen für die Opfer ("thoughts and prayers") folgen wütende, verzweifelte Appelle für schärfere Waffengesetze.

Das Grauen an diesem Valentinstag beginnt um 14.40 Uhr Ortszeit, kurz vor Schulschluss. Ein 19-Jähriger kommt mit einer halbautomatischen Waffe in die Marjory Stoneman Douglas High School und erschießt 17 Menschen.

Trauernde legen an der Marjory Stoneman Douglas High School Blumen für die Opfer des Massakers nieder.

Washington Mühsam machen sich die Schüler in Parkland auf den Weg zurück in die Normalität. Nach der Bluttat an ihrer High School beginnt dort die Schule wieder. Viele haben Angst vor der Rückkehr.

Zwei Wochen nach dem Massaker von Parkland kehren die Schüler der betroffenen Marjory Stoneman Douglas High School heute in ihre Klassenzimmer zurück.

Die Lehrer hatte bereits am Montag wieder ihren Dienst aufgenommen. Schüler und Lehrer erwarten emotionale Momente in dem Gebäude, in dem 17 Mitglieder der Schulfamilie umkamen.

Viele Schüler hatten sich nach den Todesschüssen eines ehemaligen Mitschülers mit flehentlichen Handlungsappellen an die Politik gewandt. Der später festgenommene und inhaftierte Täter hatte mit einer halbautomatischen Waffe des Typs AR-15 insgesamt 17 Menschen getötet.

In Protestmärschen und Einzelaufrufen forderten die Jugendlichen härtere Waffengesetze, auch Elterninitiativen bildeten sich. US-Präsident Donald Trump kündigte an, sich für einige kleinere Änderungen in den Waffengesetzen des Bundes einsetzen zu wollen. Unter anderem schlug er die Bewaffnung von Lehrern vor. Auch im Kongress wird seit den Ereignissen von Parkland heftig über die Waffengesetzgebung diskutiert.

In den USA sterben jedes Jahr Tausende an den Folgen von Schusswaffenmissbrauch, deutlich mehr Menschen, als in jedem anderen befriedeten Industrieland der Welt. Vor allem die konservativen Republikaner verteidigen jedoch mit Verweis auf das verfassungsgemäße Recht auf Selbstverteidigung den Zugang zu Schusswaffen.