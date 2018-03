Nach drittem Leichenfund in Hille: Obduktionen geplant

Hille Hat ein 51-Jähriger in Ostwestfalen drei Männer getötet? Diese Frage stellt sich den Ermittlern in Hille nach dem Fund von zwei weiteren Leichen. Beide Tote sollen heute obduziert werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Am Freitag war ein getöteter 30-Jähriger auf einem Gehöft in Hille entdeckt worden. Tatverdächtig ist ein 51-Jähriger, der nebenan wohnte. Gestern dann weitere grausige Funde: Auf dem Grundstück des 51-Jährigen stießen die Ermittler kurz hintereinander auf zwei weitere Leichen.

