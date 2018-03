Scheunenbrand bei Lastrup - 170 Schweine tot

Lastrup Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war das Feuer in der etwa 20 mal 40 Meter großen Scheune aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Bei einem Feuer in einer Scheune bei Lastrup (Landkreis Cloppenburg) sind in der Nacht zu Sonntag 170 Schweine getötet worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war das Feuer in der etwa 20 mal 40 Meter großen Scheune aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Fünf Pferde konnten von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Scheune wurde den Angaben zufolge zum größten Teil zerstört. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus neben der Scheune konnte die Feuerwehr verhindern. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte vor Ort. dpa