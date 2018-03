Cambridge Der Astrophysiker Stephen Hawking wird in der Londoner Westminster Abbey beigesetzt. Die Asche solle in der Nähe des Grabs des Gelehrten Isaac Newton seine letzte Ruhestätte finden, teilte am Dienstag der Dekan von Westminster, John Hall, mit. Die Trauerfeier soll hingegen in der Universitätsstadt Cambridge stattfinden.

