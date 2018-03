ITB 2018: Flugbegleiterin verrät 7 Geheimnisse übers Fliegen

Für viele Menschen ist das Fliegen auch in Zeiten von Billig-Airlines immer noch was ganz Besonderes. Das Reisen hoch über den Wolken, die moderne Technik eines Flugzeugs – manchmal auch der Nervenkitzel reizen viele Fluggäste.Ein paar Fragen stellen sich dabei selbst Vielflieger immer wieder: Was...