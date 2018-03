Mallorca will Massentourismus mit Zonen-Regelung bändigen

Wer im vergangenen Jahr Urlaub auf Mallorca gemacht hat, konnte es am eigenen Leib erfahren: An Stränden und in den Städten war es kuschelig. Zu kuschelig, fanden vor allem die Mallorquiner und protestierten den ganzen Sommer über.Nicht nur die schiere Masse von fast 14 Millionen Urlaubern ärgerte...