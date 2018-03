Uhren umstellen: Dieser Merksatz zur Zeitumstellung könnte wahr werden

Mit ein bisschen Mut können die Menschen in Deutschland an diesem Sonntag einen alten Merkspruch für die Zeitumstellung praktisch anwenden. Die Eselsbrücke geht so: Im Frühling kommen die Gartenmöbel VOR das Haus (die Uhr wird VORgestellt) und im Herbst kommen sie wieder ZURÜCK ins Haus (die Uhr...