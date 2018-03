Messerangriff in Burgwedel: 24-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Ein 17-Jähriger soll nach einem Streit in einem Supermarkt in Niedersachsen eine Frau auf der Straße niedergestochen haben. Der Zustand der 24-Jährigen ist kritisch. Sie schwebe noch in Lebensgefahr, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Die Frau und ihr 25-jähriger Begleiter waren am Samstag in...