Messerattacke in Landesaufnahmeeinrichtung – ein Schwerverletzter

Halberstadt Bei einem Messerangriff in der Landesaufnahmeeinrichtung in Halberstadt ist ein 25 Jahre alter Mann so schwer an der Hand verletzt worden, dass er operiert werden musste. Am Dienstagabend soll ein 37-jähriger Inder seinen Landsmann aus bislang ungeklärter Ursache attackiert haben, wie die Polizei in Halberstadt am Mittwoch mitteilte.

Ein weiterer angegriffener 22-Jähriger erlitt oberflächliche Schnittverletzungen am Arm. Er konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der mutmaßliche Täter wurde vom Wachpersonal überwältigt. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,3 Promille gemessen. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen wurden eingeleitet. dpa