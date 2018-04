Ermittlerkreise: Tote bei Zwischenfall mit Fahrzeug in Münster

Münster In Münster hat es nach ersten Erkenntnissen der Behörden mehrere Tote gegeben, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Ermittlerkreisen. Zuerst hatten die "Rheinische Post" und "Spiegel Online" über Tote bei dem Vorfall berichtet.