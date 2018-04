Starbucks schließt 8000 Cafés wegen Anti-Diskriminierungs-Kurs

Am 29.Mai sollen mehr als 8000 Starbucks-Filialen wegen eines Anti-Diskriminierungs-Trainings geschlossen bleiben. Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

Los Angeles Die US-Cafékette will ihr Personal stärker für ethnische Diskriminierungen sensibilisieren und schließt dafür vorübergehend 8000 Standorte in den USA.

Die Aktion solle am Nachmittag des 29. Mai stattfinden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach werden 175.000 Mitarbeiter geschult, wie sie Diskriminierung in den Läden verhindern können.

Hintergrund ist die Festnahme von zwei Schwarzen in einer Starbucks-Niederlassung in Philadelphia in der vergangenen Woche. Das Personal warf ihnen nach Polizeiangaben Störung und unbefugtes Betreten vor, weil sie keine Bestellung aufgaben. Die beiden hätten angegeben, auf einen Freund zu warten.

Danach wurden Vorwürfe laut, die Anzeige und die Festnahmen seien nur wegen der Hautfarbe der Betroffenen erfolgt. Konzernchef Kevin Johnson bat schließlich öffentlich um Entschuldigung. rts