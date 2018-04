Mops zeigt Hitlergruß – Schottischer Hundehalter verurteilt

Ein Schotte hat in einem Video mit einem auf Kommandos wie „Juden“ und „Sieg Heil“ trainierten Hund nach Ansicht eines Gerichts antisemitische und rassistische Inhalte verbreitet. Der 29-Jährige, der das Video selbst als Spaß bezeichnete, wurde am Montag in der Stadt Airdrie zu einer Geldstrafe von...