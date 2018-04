Auto rast in Toronto in Menschenmenge

Rettungskräfte bedecken eine Leiche auf der Yonge Street in Toronto. Ein Kleinlaster ist in einem belebten Geschäftsviertel der kanadischen Metropole in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Mindestens zehn Menschen wurden getötet, sehr viele weitere verletzt.

Foto: STRINGER / REUTERS