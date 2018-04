50. Geburtstag: Verona Pooth feiert Erfolge durch Penetranz

Wenn man Verona Pooth früher damit aufzog, dass sie zweisilbige Wörter vom Teleprompter ablesen müsse, hat sie sich vermutlich darüber amüsiert. Damals, als sie noch Feldbusch hieß und in kurzen Kleidchen in einer viertklassigen Quassel-Sendung namens „Peep!“ Schlüpfrigkeiten in die Kamera flötete....