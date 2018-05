Weiteres Todesopfer nach Alpinisten-Unglück in der Schweiz

Arolla Nach dem Todesdrama um eine 14-köpfige Gruppe auf Skitour in den Schweizer Alpen gibt es ein weiteres Opfer. Es handele sich um eine 42 Jahre alte Italienerin, teilte die Polizei im Kanton Wallis mit. Die Zahl der Toten stieg damit auf sieben. Die Gruppe war am Sonntag auf mehr als 3000 Metern Höhe bei Arolla in einem Sturm geraten und schaffte es nicht mehr die Hütte zu erreichen. Die Menschen verbrachten die Nacht bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt im Freien. Bergretter fanden die unterkühlten Sportler am Montagmorgen und brachen sie mit Hubschraubern in Krankenhäuser.

