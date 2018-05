Eppingen Vier 13 Jahre alte Kinder sollen beim Zündeln in einer Schule in Eppingen in Baden-Württemberg einen Schaden in Höhe von 95 000 Euro verursacht haben. Bei dem Feuer am Abend wurde niemand verletzt. Die drei Jungen und ein Mädchen sollen durch ein offenes Fenster in das Gebäude eingestiegen sein. Dort zündelten sie so lange mit Feuerzeugen und Streichhölzern, bis ein Brand ausbrach.

