Gericht entscheidet im Streit Schwarzer gegen Kachelmann

Düsseldorf Wer gewinnt die nächste Runde der Dauerfehde zwischen Wetterkundler Jörg Kachelmann und Feministin Alice Schwarzer? Das Düsseldorfer Landgericht will heute eine Entscheidung verkünden.

Kachelmann sieht in einem Artikel auf Schwarzers Webseite ("Von Wedel bis Kachelmann") seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Schwarzer hatte geschrieben, Wetterexperte Kachelmann sei "aus Mangel an Beweisen" vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Der Vorwurf sei somit letztlich nicht aufklärbar. Kachelmanns Anwalt hatte kritisiert, einen Freispruch "aus Mangel an Beweisen" kenne das deutsche Strafrecht nicht. Kachelmann sei rechtskräftig freigesprochen worden und damit unschuldig.

Außerdem habe Schwarzer unterschlagen, dass das Oberlandesgericht Frankfurt Kachelmanns Ex-Freundin attestiert hatte, ihn vorsätzlich falsch beschuldigt zu haben. Schwarzers Anwalt hatte entgegnet, sie weise in ihrem Artikel ausdrücklich auf Kachelmanns rechtskräftigen Freispruch hin.