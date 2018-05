Lissabon Die 26 Finalteilnehmer beim Eurovision Song Contest 2018 stehen fest. Beim zweiten Halbfinale schafften am Abend erneut viele der Favoriten den Einzug in die Show am Samstag, darunter der Norweger Alexander Rybak, der bereits 2009 den Wettbewerb gewonnen hatte und der Däne Rasmussen mit einer düsteren Wikinger-Hymne. Viel Zuspruch gab es auch für Australiens Superstar Jessica Mauboy. Außerdem kamen die Niederlande, Moldawien, Serbien, Ungarn, Schweden, Slowenien und die Ukraine weiter.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder