Bundeswehrsoldat vergewaltigt Neunjährigen – acht Jahre Haft

Im deutschlandweit Aufsehen erregenden Fall des jahrelang missbrauchten Jungen im Raum Freiburg ist ein Bundeswehrsoldat zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht am Mittwoch die Zahlung von 12.500 Euro Schmerzensgeld an das Kind an, ein heute neun Jahre alter Junge aus...