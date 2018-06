Messerattacke im Zug: Angreifer griff zuerst Polizistin an

Nach der Messerattacke in einem Intercity-Zug in Flensburg gibt es neue Erkenntnisse zum Tathergang. Der Angreifer soll zuerst eine 22-jährige Polizistin und danach einen anderen Fahrgast angegriffen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.Zuerst hatte es geheißen, die Polizistin habe...