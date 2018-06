Sommer-Gastspiel hält an - Gewitter legen Pause ein

Offenbach Blauer Himmel und überwiegend Freibadwetter sind dank Hoch "Xaver" in den nächsten Tagen fast überall in Deutschland angesagt. Nur im äußersten Süden Deutschlands sei mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Vereinzelt könne es dort dann auch zu Starkregen kommen. Auch im östlichen Mittelgebirgsraum seien vereinzelte Gewitter möglich. Sonst aber legen Blitz und Donner eine Pause ein. Im Norden werden für Dienstag bei zunächst bewölktem Himmel Temperaturen zwischen 18 und 25, sonst 24 bis 30 Grad erwartet.

Am Mittwoch ist es nach DWD-Angaben vom Norden bis zu den östlichen Mittelgebirgen sonnig und trocken. Südlich einer Linie von Eifel bis Vogtland könnte es nach einem sonnigen Tagesauftakt dagegen zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen, dabei bleibt es ähnlich warm wie am Tag zuvor. Da sich die Gewitter nur langsam verlagern, kann es in den betroffenen Orten wie bereits in der vergangenen Woche zu heftigem Regen kommen.

Am Donnerstag hingegen breiten sich von Süden und Südwesten her Schauer und Gewitter bis in den Westen und die Mitte Deutschlands aus. Nur im Norden und Osten bleibt es trocken und sonnig und wird gebietsweise bis 30 Grad heiß. Mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad ist es aber fast überall sommerlich warm.