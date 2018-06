Alarm in Grundschule – Polizei bringt Kinder in Sicherheit

Ein Anruf hat einen Polizeieinsatz in einer Grundschule in Berlin-Wedding ausgelöst. Die Schule wurde am Dienstagvormittag evakuiert, das Gebäude abgesucht. Nach zwei Stunden gab die Polizei Entwarnung: „Es gibt keine Gefahrenlage.“ Es sei nichts Verdächtiges entdeckt worden, sagte Polizeisprecher...