Haiattacke in Brasilien: 18-Jähriger stirbt bei Notoperation

Ein Hai hat an der Küste von Brasilien einen jungen Mann getötet. Das Tier fiel den 18-Jährigen am Strand von Piedade an. Der Ort liegt in der Nähe der Großstadt Recife im Nordosten des Landes. Bademeister zogen den Schwerverletzten nach der Attacke aus dem Wasser und brachten ihn an den Strand,...