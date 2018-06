Weibliche Leiche gefunden - Polizei geht von Verbrechen aus

Absperrband an einer Brücke in Wiesbaden. Bei der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen hat die Polizei hier eine Leiche gefunden.

Polizisten warten an einem gesperrten Feldweg im Stadtteil Erbenheim. Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in Wiesbaden geht die Polizei ersten Erkenntnissen zufolge von einem Gewaltverbrechen aus.

Wiesbaden Der Fund einer Leiche in Wiesbaden weckt schlimmste Befürchtungen. Zuvor hatte die Polizei dort nach einem jungen Mädchen gesucht. Noch ist aber vieles an dem Fall unklar.

Bei der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen hat die Polizei in Wiesbaden eine weibliche Leiche entdeckt. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem gewaltsamen Tod aus. Ob es sich um die Leiche der vermissten Susanna aus Mainz handelt, bestätigte die Polizei nicht.

Die Jugendliche wird seit dem 22. Mai vermisst. Die Leiche wurde nach Angaben der Polizei nachmittags in einem schwer zugänglichen Gelände bei Wiesbaden-Erbenheim gefunden. Zur Todesursache machte die Polizei keine weiteren Angaben. "Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig", hieß es.

"Der Fundort der Leiche ist weiträumig abgesperrt und darf derzeit nicht betreten werden", sagte ein Polizeisprecher. "Denn es muss noch eine ausgedehnte Spurensuche durchgeführt werden muss." Spezialisten der Spurensicherung und die Rechtsmedizin seien vor Ort.

In den Tagen zuvor hatte die Polizei nach der vermissten Susanna gesucht, vor allem in der Umgebung von Erbenheim. Ein 20-jähriger Flüchtling aus dem Irak steht unter Verdacht, mit dem Verschwinden der 14-Jährigen zu tun zu haben. Bei den Beamten waren mehrere Hinweise von Zeugen eingegangen, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten.

Susanna war am 22. Mai mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekommen. Die Polizei hatte zwischenzeitlich von Hinweisen berichtet, dass das Mädchen womöglich in Begleitung unterwegs und auf dem Weg ins Ausland sei.