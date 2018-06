Nach Susannas Tod gibt es Demos und Gegendemos in Mainz

Mainz In Mainz wird es nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna heute mehrere Demonstrationen geben. Angemeldet sind sowohl Demonstrationen gegen Einwanderung als auch gegen Rassismus. Es wird auch eine Aktion gegen sexualisierte Gewalt geben. Susanna wurde seit dem 22. Mai vermisst, ihre Leiche war am Mittwoch bei Wiesbaden gefunden worden. Sie wurde vergewaltigt und getötet. Dringend tatverdächtig ist ein junger Iraker, der als Flüchtling in Deutschland lebte. Er wurde in seinem Heimatland festgenommen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder