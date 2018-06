Gift-Razzia in Kölner Hochhaus – SEK setzt Tunesier fest

Nach dem Fund von möglicherweise giftigen Stoffen in einer Kölner Wohnung ermittelt der Generalbundesanwalt wegen des Verdachts einer „schweren staatsgefährdenden Gewalttat“. Das sagte eine Karlsruher Behördensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Köln. Wegen der „besonderen...