Urteil: 25 Jahre Haft für Schlepper Vier Männer wurden in Ungarn wegen Totschlags an 71 Flüchtlingen verurteilt. Die Bilder des Dramas gingen um die Welt, nachdem die Leichen im August 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle in dem abgestellten Lkw gefunden wurden.