Gelbe Anakonda gesichtet – Behörde will nun Köder auslegen

Auf der Suche nach der zwei Meter lange Anakonda-Würgeschlange im Latumer See in Meerbusch bei Düsseldorf denkt das Ordnungsamt über das Auslegen von Ködern nach. In Zusammenarbeit mit dem am See ansässigen Anglerverein sollen voraussichtlich an diesem Montag Reusen mit Fisch ausgelegt werden, wie...