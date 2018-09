Spanien: Mindestens fünf Tote und 16 Verletzte bei Busunfall

Madrid Mindestens fünf Menschen sind bei einem Busunfall in Spanien ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Nachmittag auf einer Autobahn im Norden des Lande. Das Fahrzeug war frontal gegen die Betonsäule einer Brücke gerast. Mindestens 16 Verletzte, darunter auch der Fahrer, wurden zum Teil per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache ist unklar. Die Behörden äußerten die Vermutung, dass der Fahrer kurz vor dem Unglück möglicherweise das Bewusstsein verloren habe, da es keine Bremsspuren gebe.

