U-Bahn-Schubser: Polizei sucht mit Video nach Täter

Kölner Polizei fahndet nach "U-Bahn-Schubser" Die Polizei in Köln fahndet mit einem Video nach einem gewalttätigen Mann. Der Unbekannte hatte einen Passanten auf die Gleise gestoßen und randaliert.

Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsvideos zu einem U-Bahn-Schubser in Köln setzt die Polizei weiter auf die Mithilfe der Bevölkerung. Bislang seien aber noch keine konkreten Hinweise auf den Täter eingegangen, sagte eine Sprecherin am Freitag.

Die Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen einen jungen Mann, der einen anderen im Vorbeigehen auf die Gleise stößt und einfach weitergeht. Die Polizei hatte die Videosequenzen am Donnerstag auf einen richterlichen Beschluss hin veröffentlicht.

U-Bahn: Unbeteiligter Dritter wird auf die Gleise geschubst

Die Tat ereignete sich bereits am 28. Juni. Dem Video zufolge hatte der Täter zunächst Streit mit einer Frau. Nachdem diese weggegangen ist, rempelt er einen völlig unbeteiligten Dritten im Vorbeigehen so hart an, dass dieser etwa einen Meter tief auf die Gleise fällt.

Eine U-Bahn fährt in dem Moment glücklicherweise nicht ein. Ein Zeuge hilft dem Gestürzten, wieder auf den Bahnsteig zu klettern. (dpa)