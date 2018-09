Salzwedel: Rechter Angriff vermutet – Vermummte stürmen Nachtclub

Vermummte Angreifer haben in Salzwedel in der Altmark einen Nachtclub mit Baseballschlägern und Axtstielen gestürmt. Bei den rund zehn Tätern handele es sich vermutlich um Rechtsextreme, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 17-Jähriger wurde geschlagen, erlitt mehrere Prellungen und musste im...