Sat.1 dreht zehnte Staffel seiner Show "The biggest loser"

München Abnehmen wird bei Sat.1 weiter groß geschrieben. Die Show "The biggest loser", bei der es darum geht, möglichst viele Pfunde zu verlieren, bekommt eine zehnte Staffel, die 2019 zu sehen sein soll. Die Dreharbeiten für die 13 neuen Folgen haben nach Angaben des Senders gerade begonnen. Von den am Anfang 50 Kandidaten ziehen 18 in das Abnehm-Camp in Andalusien. Der Vorjahres-Gewinner schaffte es, 94,5 von seinen ursprünglich 189,6 Kilogramm abzuspecken und sicherte sich so die Siegprämie von 50 000 Euro.

