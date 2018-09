Senioren sammeln zu viele Pilze – 1700 Euro Strafe

Der Start in die Pilzsaison ist für zwei Männer in Baden-Württemberg ziemlich teuer ausgefallen. In einem Wald nahe Ibach bei Waldshut in Baden-Württemberg haben sie nämlich beim Pilzesammeln gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen.Die 67 Jahre und 69 Jahre alten Männer haben am Dienstag ihren...