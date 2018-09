Junge Deutsche in Wien erdrosselt - Freundin gesteht

Wien Der gewaltsame Tod einer jungen Deutschen in Wien scheint geklärt. Ihre österreichische Freundin habe die Tat gestanden, berichtete die Polizei. Das 25-jährige Opfer aus dem Raum Düsseldorf lebte demnach in Wien. Die junge Frau wurde gestern in einem Hotelzimmer stranguliert aufgefunden. Die 31 Jahre alte Verdächtige habe im Verhör einen psychisch verwirrten Eindruck gemacht. Die Polizei machte keine Angaben zu einem Motiv.