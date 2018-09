Dreiste Diebe stehlen Schafherde direkt von der Weide

Es gibt nichts, was man nicht stehlen kann. Diese leidliche Erfahrung musste jetzt ein Wanderschäfer in Burow an der Mecklenburgischen Seenplatte machen. Als der 58-Jährige am frühen Dienstagabend zur Weide kam, waren 150 seiner Schafe verschwunden. Gestohlen von besonders dreisten Dieben. Die...