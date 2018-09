Ministerin von der Leyen entschuldigt sich für Moorbrand

Meppen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat für den Moorbrand auf einem Bundeswehr-Testgelände bei Meppen um Verzeihung gebeten. "Ich entschuldige mich im Namen der Bundeswehr bei allen Menschen der Region, die unter den Auswirkungen des Brandes leiden", sagte die Ministerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das großflächige Feuer war vor mehr als zwei Wochen bei Raketentests auf dem Bundeswehr-Gelände ausgebrochen. Das sei ein "sehr ernster Vorfall, der so nicht passieren darf", sagte von der Leyen. Am Samstag will die Ministerin in die betroffene Region reisen.

