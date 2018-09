Solo-Weltumsegler Abhilash Tomy ist schwer verletzt gerettet worden

Der schwer verletzte Segler Abhilash Tomy ist gerettet worden. Nach Angaben der indischen Marine konnte der 39-Jährige am Montag von einem französischen Schiff im Indischen Ozean an Bord genommen worden. Der Solo-Weltumsegler trieb zuvor drei Tage auf dem Ozean. Die Stelle, an der Tomy jetzt...