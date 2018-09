Indonesien: Erdbeben der Stärke 7,6

In Indonesien hat sich ein Erdbeben der Stärke 7,6 ereignet. Das berichtet das Geoforschungszentrum Potsdam. Die US-Erdbebenwarte USGS gibt das Beben mit einer Stärke von 7,5 an. Das Epi-Zentrum lag demnach in der Nähe der Stadt Palu auf der Insel Sulawesi. Es habe auch Nachbeben gegeben. Eine von...