Bottrop: Heißluftballon verfängt sich in Stromleitung

Nahe der Autobahn 42 in Bottrop ist am Sonntag ein Heißluftballon in eine Stromleitung gefallen. In dem Korb sollen sich nach Augenzeugenberichten sechs Menschen befinden. Der Unfall hatte sich um kurz vor 18 Uhr ereignet.Ob es Verletzte gebe, war zunächst unklar. Wie die „Westdeutsche Allgemeine...