Stockholm Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an Arthur Ashkin aus den USA sowie an Gérard Mourou aus Frankreich und Donna Strickland aus Kanada für ihre bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der Laserphysik. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

