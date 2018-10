Geiselnahme in Köln: Bundesanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft hat nach der Geiselnahme am Hauptbahnhof in Köln Haftbefehl gegen den Täter wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und Geiselnahme erlassen. Die Polizei schließt einen Terroranschlag weiter nicht aus, denn mit dem Brandanschlag wollte der Täter offenbar möglichst viele...