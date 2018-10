Offenbach Kräftige Hochdruckgebiete über dem Atlantik sorgen für weiter anhaltende Trockenheit in Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird Hoch "Viktor" nahezu übergangslos von Hoch "Wolfgang" abgelöst. Zwar ziehen damit in den kommenden Tagen ein paar Wolken über das Land, doch auch sie bringen den Angaben zufolge kaum den vor allem von Forst- und Landwirten erhofften Landregen. "Zwei, drei Tröpfchen sind das höchste der Gefühle", sagte eine DWD-Meteorologin in Offenbach.

