Radfahrer schiebt Rollstuhlfahrerin weg: Frau stürzt Abhang hinab

Ein verärgerter Radfahrer soll eine Rollstuhlfahrerin in Nordrhein-Westfalen so weit an den Rand eines Wanderweges geschoben haben, dass die Frau einen Abhang hinabstürzte. Die 45-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, die Tage danach immer noch intensivmedizinisch behandelt werden müssten, wie...