"Stefan Raab live!": Entertainer kehrt zurück auf Bühne

Fans haben lange drauf gewartet, nun ist es soweit: Moderator Stefan Raab (51, „TV total“) feiert am Donnerstag (20 Uhr) in Köln sein Bühnencomeback – zumindest ein kleines: Fast drei Jahre nach seinem Rückzug vom Fernsehbildschirm lädt der Entertainer zu einer Live-Show in seiner Heimatstadt....