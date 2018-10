Schauspielerin Selma Blair leidet an Multipler Sklerose

San Francisco Hollywood-Schauspielerin Selma Blair leidet nach eigenem Bekenntnis an Multipler Sklerose. "Ich bin behindert. Ich falle manchmal. Ich lasse Sachen fallen. Meine Erinnerung ist neblig. Und meine linke Seite fragt nach Anweisungen von einem beschädigten Navigationssystem... Ich habe MS und ich bin OK", bekannte sie am Samstag auf ihrer Instagram-Seite. Sie habe jahrelang Symptome gezeigt, die jedoch nie ernst genommen worden seien. Die Krankheit sei erst im August diagnostiziert worden.